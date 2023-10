Le ultime notizie sul conflitto in Ucraina

E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di unire i finanziamenti per gli aiuti militari a Kiev a quelli per Israele in un'unica richiesta al Congresso sperando che ciò aumenti le possibilità di approvazione degli aiuti all'Ucraina. (ascolta).

Il podcast è disponibile su Adnkronos.com, YouTube, Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Podcast, Audible.