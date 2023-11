E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. Il conflitto in Ucraina marca un passaggio epocale nelle strategie di guerra, i droni sono infatti diventati un elemento centrale in battaglia sia per i russi che per gli ucraini. (ascolta).

Il podcast è disponibile su Adnkronos.com, YouTube, Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Podcast, Audible.