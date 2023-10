Le ultime notizie sul conflitto in Ucraina

E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. Si riaccende il fronte sud, quello nel Kherson. Dopo giorni in cui i russi hanno avuto in mano l’iniziativa, sullo scacchiere ucraino Kiev sta attuando una operazione a sorpresa, ovvero un massiccio attacco in più punti lungo il confine naturale del fiume Dnepr. (ascolta)

Il podcast è disponibile su Adnkronos.com, YouTube, Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Podcast, Audible.