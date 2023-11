E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. La battaglia più sanguinosa in corso, quella per il controllo della città di Avdiivka, vede il ritorno in campo degli ex uomini della compagnia di mercenari fondata da Yevgeny Prigozhin. Gli ex miliziani sono stati riassorbiti dalla Rosgvardia, la Guardia nazionale russa, e dalle unità cecene della Akhmat (ascolta).

