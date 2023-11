Le ultime notizie sul conflitto in Ucraina

E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. La testa di ponte ucraina sulla riva orientale del fiume Dnipro ha come base il villaggio di Krynki dove, quotidianamente, l'esercito di Kiev fa arrivare rinforzi. I russi hanno promesso ai nemici una 'pioggia di fuoco': in campo anche disturbatori di frequenza per coprire i movimenti delle truppe. (ascolta)

