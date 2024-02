Online nuova puntata podcast Adnkronos, fronti opposti, padre e figlio contro ad Avdiivka (Ascolta)

Le ultime notizie sul conflitto in Ucraina

E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. Padre e figlio contro, è anche questo la guerra in Ucraina. Un video pubblicato sui social riporta la storia di un soldato ucraino 19enne, Oleksandr, il quale, mentre si trovava in una zona di combattimento a bordo di un tank statunitense Bradley si è trovato sul suo cammino il padre, un carrista che combatte per i russi. (ascolta)

