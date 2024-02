E’ online il nuovo episodio di “Israele sotto attacco”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. Sembra allontanarsi l’ipotesi di un cessate il fuoco in cambio della liberazione degli ostaggi, almeno stando alle ultime parole del premier israeliano, Benyamin Netanyahu: "Il nostro obiettivo è una vittoria completa su Hamas. Uccideremo la leadership di Hamas, quindi dobbiamo continuare ad operare in tutte le aree della Striscia. Non dobbiamo porre fine alla guerra prima di allora. Ci vorrà del tempo: mesi, non anni" (ascolta)

