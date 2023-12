E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. Lo scorso 23 settembre l’Ucraina ha ricevuto i primi carri armati Abrams M1 promessi dagli Stati Uniti al presidente Zelensky. Insieme ai Leopard 2 tedeschi e ai Merkava israeliani sono considerati tra i migliori al mondo, con buona pace delle critiche piovute dalla Russia attraverso la televisione di Stato, blog e social, sulla loro efficacia operativa su terreni, freddi, fangosi e ghiacciati come quelli dove si trovano ad operare ora in Ucraina. A dire il vero, sembra che un problema lo abbiano, come rivelato dalla rivista statunitense 'Forbes' secondo la quale non sarebbero adatti all’impiego nel fango. Proprio come affermavano i russi.

