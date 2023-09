Le ultime notizie sul conflitto in Ucraina

E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. L'arrivo dell'inverno sarà il momento per formare e far affluire nuovi rinforzi al fronte. Kiev e Mosca si stanno attrezzando, a tal proposito il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato l'ex Wagner Andrei Troshev di allestire nuove unità di volontari per missioni di combattimento. (ascolta).

Il podcast è disponibile su Adnkronos.com, YouTube, Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Podcast, Audible.