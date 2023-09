Le ultime notizie sul conflitto in Ucraina

E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. Il presidente ucraino Volodimyr Zelensky, durante il suo intervento all’Assemblea generale delle Nazioni unite, evoca il fondatore della compagnia di mercenari Wagner: “Del diavolo non ci si può fidare, chiedete a Prigozhin se si può scommettere sulle promesse di Putin". La Wagner resta attiva in Africa, secondo la Cnn ci sarebbero i servizi speciali ucraini dietro una serie di raid con droni contro una milizia vicina alla Wagner in Sudan. (ascolta).

