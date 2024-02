Online nuova puntata podcast Adnkronos,Invasa da due anni, la guerra d’Ucraina

E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podacast di Adnkronos dedicato al conflitto

Feroci scontri si stanno svolgendo all'interno di Avdiivka, nell'est dell'Ucraina. Le forze di Mosca, ora dopo ora, si stanno avvicinando sempre più e in massa al centro industriale della città e sono riuscite a prendere il controllo della principale via di rifornimento. L'esercito ucraino fa sapere che la linea del fronte è in movimento e alcune unità ucraine si sono dovute ritirare su posizioni più favorevoli, mentre in altri luoghi hanno respinto le truppe di Mosca e sono in attesa di rinforzi. Da diversi giorni sia i blogger militari ucraini sia quelli russi riferiscono di avanzate dei russi, particolarmente a nord est della città. (Ascolta)