E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. La Russia si appresta ad aggiungere una nuova arma all’arsenale che sta impiegando in Ucraina proprio mentre la Casa Bianca conferma lo stop temporaneo degli aiuti a Kiev. Il nuovo ordigno che Mosca sta iniziando a produrre in serie si chiama in russo, Drel, che tradotto vuol dire ‘trapano’. (ascolta)

