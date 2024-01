E’ online il nuovo episodio di “Israele sotto attacco”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. E’ sempre più in ebollizione la situazione in Medioriente. Dopo gli attacchi di ieri nel Kurdistan iracheno ed in Siria, l’Iran ha colpito con missili di precisione e droni due roccaforti del gruppo militante sunnita Jaish al-Adl, in Pakistan. (ascolta)

