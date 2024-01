E’ online il nuovo episodio di “Israele sotto attacco”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. Non si fermano i bombardamenti su Gaza. Il bilancio degli ultimi raid sulla Striscia è di 32 i morti a Khan Yunis e di cinque a Rafah. L'esercito israeliano inoltre anche oggi è tornato a bombardare obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano come riporta, il Times of Israel, precisando che l'Idf ha colpito infrastrutture gestite da operativi dell'organizzazione sciita filo-iraniana, tra cui un punto di osservazione e un sito militare nelle zone di Ayta ash-Shab e Majdal Zoun. Intanto è iniziata la missione del segretario di Stato Usa Antony Blinken in Medio Oriente. Ufficialmente l’obiettivo è aumentare gli aiuti a Gaza. Ma si parlerà ovviamente anche del futuro della Striscia, già in parte delineato dal ministro della Difesa Yoav Gallant al termine di un durissimo gabinetto di guerra fra i rappresentanti dell'estrema destra nel governo di Benjamin Netanyahu. (ascolta)

