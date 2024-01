E’ online il nuovo episodio di “Israele sotto attacco”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. L’esercito israeliano ha ordinato l’evacuazione del 41% della Striscia di Gaza da quando, a dicembre, ha iniziato a dividere la regione in blocchi, è quanto afferma l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, Ocha. Da dicembre 1.158 chilometri quadrati della Striscia (che 1,38 milioni di persone chiamavano casa prima del 7 ottobre), sono stati sottoposti all’out out israeliano. Nell’area sono presenti decine di campi profughi per circa 700mila sfollati interni. (Ascolta)

