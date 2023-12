E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. Come precedentemente annunciato e previsto, i repubblicani del Senato americano hanno bloccato il pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina, Israele e Taiwan, sostenendo che bisogna rafforzare la parte destinata alla sicurezza del confine. Il voto aumenta la possibilità che il Congresso non riesca ad autorizzare i 61 miliardi di dollari di aiuti a Kiev entro la fine dell'anno, come ha chiesto di fare la Casa Bianca avvisando di aver finito i soldi a disposizione per sostenere Kiev contro l'invasione russa. Ma non tutto è perso: l'Ucraina non molla e tenta altre strade per fermare gli attacchi di Mosca che non rallentano. La risposta studiata dallo stato maggiore ucraino si chiama Nettuno o Maxi Nettuno. (Ascolta)

