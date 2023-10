E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. Per ammissione di Kiev le forze russe hanno ripreso l'iniziativa nel conflitto mettendo pressione agli ucraini lungo tutta la linea del fronte. Per mutare l'andamento di questa fase l'esercito ucraino sta pensando ad una mossa inattesa: l'attacco in più punti dal Kherson verso est superando il fiume Dnepr come confermerebbe l'afflusso di truppe nella regione. (ascolta).

