Le ultime notizie sul conflitto in Ucraina

E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. Krynky, l'avamposto ucraino sulla riva orientale del Dnipro. Il villaggio sul fiume ha un valore strategico-politico molto importante per Kiev; una testa di ponte che rappresenta la 'via maestra' per, un domani, raggiungere la Crimea e ribaltare le sorti del conflitto. (ascolta)

Il podcast è disponibile su Adnkronos.com, YouTube, Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Podcast, Audible.