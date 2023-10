E’ online il nuovo episodio di “Israele sotto attacco”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. Gli Stati Uniti si stanno preparando ad uno scenario da incubo: la possibilità di dover evacuare centinaia di migliaia di americani che vivono in Medio Oriente nel caso che il conflitto in Israele dovesse allargarsi. L'amministrazione Biden si preoccupa in modo particolare per gli americani che vivono in Israele e Libano. (ascolta)

Il podcast è disponibile su Adnkronos.com, YouTube, Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Podcast, Audible.