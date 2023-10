E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. Gli attacchi russi in Ucraina non si arrestano. Gli attacchi russi in Ucraina non si arrestano ma mentre i combattimenti di terra sembrano rallentare Mosca schiera nuovi droni e a Kiev stanno arrivando nuove difese antiaeree dall'Australia. (ascolta)

Il podcast è disponibile su Adnkronos.com, YouTube, Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Podcast, Audible.