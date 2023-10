Le ultime notizie sul conflitto in Ucraina

E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. Situazione sempre più critica per le truppe ucraine nella cittadina del Donetsk che i russi stanno tentando di accerchiare; Kiev sta inviando rinforzi in zona. I duri scontri degli ultimi giorni hanno fatto registrare un alto numero di vittime per entrambi gli eserciti. (ascolta).

Il podcast è disponibile su Adnkronos.com, YouTube, Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Podcast, Audible.