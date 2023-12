Le ultime notizie sul conflitto in Israele

E’ online il nuovo episodio di “Israele sotto attacco”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. "La sete di sangue di Hamas non si limita a Israele e agli ebrei, ma si estende anche in Europa e ai cristiani", è quanto afferma il ministro israeliano per gli Affari della Diaspora, Amichai Chikli. (ascolta)

Il podcast è disponibile su Adnkronos.com, YouTube, Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Podcast, Audible.