Le ultime notizie sul conflitto in Israele

E’ online il nuovo episodio di “Israele sotto attacco”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. Per molti di loro il tempo si è fermato quella terribile mattina del 7 ottobre, sono i ragazzi sopravvissuti all'assalto di Hamas al Nova Festival costato la vita a 360 persone. Per molti dei sopravvissuti lo shock per quanto accaduto è un trauma difficile da superare. (ascolta)

Il podcast è disponibile su Adnkronos.com, YouTube, Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Podcast, Audible.