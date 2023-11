Le ultime notizie sul conflitto in Israele

E’ online il nuovo episodio di “Israele sotto attacco”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. La guerra in corso a Gaza è il conflitto più mortale per i bambini nell'era moderna. E' quanto emerge dalla comparazione dei dati forniti dall'Unicef e da diversi enti: ogni giorno a Gaza vengono uccisi molti più bambini rispetto a quanto avviene o è avvenuto in Ucraina, Afghanistan, Iraq ed altri teatri di guerra. (ascolta).

Il podcast è disponibile su Adnkronos.com, YouTube, Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Podcast, Audible.