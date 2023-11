E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. La Casa Bianca ha rivelato che Teheran potrebbe fornire a Mosca missili balistici da utilizzare nella guerra contro l’Ucraina, in cambio Teheran potrebbe ricevere capacità militari aggiuntive per miliardi di dollari, anche nel nucleare. Un secco no comment alle affermazioni della Casa Bianca arriva dal Cremlino che però conferma di collaborare con Teheran. (ascolta)

