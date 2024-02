E’ online il nuovo episodio di “Israele sotto attacco”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. La sanguinosa battaglia a Khan Yunis, la roccaforte di Hamas nel sud della Striscia di Gaza, non ha portato i frutti sperati; il rastrellamento strada per strada, casa per casa, effettuato dalle Forze di difesa israeliane non ha infatti permesso il ritrovamento di nessun ostaggio. (ascolta)

