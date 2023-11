E’ online il nuovo episodio di “Israele sotto attacco”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. I negoziati per la liberazione degli ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza dopo il rapimento del 7 ottobre in Israele, non sono mai arrivati così vicini ad un accordo. Lo sostiene il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar Majed Al-Ansari, aggiungendo che i negoziati sono arrivati nella fase finale, anche se un membro dell'Ufficio politico di Hamas, Khalil Al-Hayya, ha affermato, come riporta Al Jazeera, che si sta ancora aspettando la risposta di Israele all'accordo di tregua umanitaria, dopo che la fazione palestinese ha già consegnato la sua risposta all'Egitto e al Qatar. (Ascolta)

