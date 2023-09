Le ultime notizie sul conflitto in Ucraina

E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. La fornitura di armi e munizioni alla Russia da parte della Nordcorea peserà sull'andamento della guerra secondo il capo dei servizi segreti di Kiev, per il quale gli armamenti di Pyongyang arrivano ai militari di Mosca già da un mese e mezzo. Partiti, e non da ora, anche gli avvertimenti statunitensi alla Corea del Nord e al suo leader, Kim Jong-un, in particolare sul programma nucleare e sulla proliferazione missilistica (ascolta).

Il podcast è disponibile su Adnkronos.com, YouTube, Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Podcast, Audible.