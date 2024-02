Online nuova puntata podcast Adnkronos, Polonia nuova superpotenza (Ascolta)

E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. Dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina a Varsavia è partita una corsa al riarmo che ha avuto l'appoggio non solo della maggioranza di governo, ma dell'intero arco politico parlamentare, senza eccezione alcuna. Lo dimostra anche la pronta reazione dell'aeronautica militare polacca, che ha visto coinvolti tre F-16, decollati immediatamente per intercettare un missile russo che viaggiava in direzione del territorio polacco a 20 chilometri dal confine e che poi ha virato di 180 gradi per dirigersi verso la regione occidentale di Leopoli in Ucraina. (Ascolta)

Il podcast è disponibile su Adnkronos.com, YouTube, Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Podcast, Audible.