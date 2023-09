Le ultime notizie sul conflitto in Ucraina

E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. La Russia non ha mai rifiutato la via negoziale, se Kiev vuole negoziare lo dica. In sintesi è quanto ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, incontrando il leader bielorusso Alexander Lukashenko. (ascolta)

