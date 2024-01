E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. Una nuova macchina da guerra è pronta ad entrare in azione nel campo di battaglia. Si chiama Koalitsiya-SV. Ad annunciarlo è stato il numero uno di Rostec, il gruppo industriale della Difesa dello stato russo, Sergei Chemesov. Si tratta di un gigantesco semovente d'artiglieria soprannominato anche 'la bestia'. Schierato in prima linea in Ucraina da questo mese, verrà dispiegato anche nel distretto militare settentrionale, che comprende le zone di confine con due paesi Nato, la Norvegia e la Finlandia. (ascolta)

