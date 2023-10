Online nuova puntata podcast Adnkronos, scudi umani o moneta di scambio, quale destino per gli ostaggi? (Ascolta)

Le ultime notizie sul conflitto in Israele

E’ online il nuovo episodio di “Israele sotto attacco”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. Soldati, donne, bambini e anziani, sono almeno tra 130 e 150 gli ostaggi in mano ad Hamas. Vite sospese con l'organizzazione politica e paramilitare palestinese islamista pronta ad utilizzarli come scudi umani o moneta di scambio nella guerra sporca in atto con Israele (ascolta).

Il podcast è disponibile su Adnkronos.com, YouTube, Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Podcast, Audible.