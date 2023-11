E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. Quella che si combatte in Ucraina è anche una social war. Più insidiosa, imprevedibile, veloce ed efficace. In questo conflitto infatti, secondo gli analisti militari, chat e post sono risultati quasi più influenti di bombe e missili. Lo sanno bene gli ucraini. I post sui social network sono diventati una fonte di informazioni cruciale per l’intelligence e per i media convenzionali. (ascolta).

