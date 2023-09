E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. Verbove, Bakhmut e Kupiansk, sono questi i tre fronti principali del conflitto. Secondo il think tank americano Institute for the Study of War, negli ultimi giorni alcuni blogger di guerra sono notevolmente meno propensi a riferire nei dettagli l'attività delle operazioni per non dare vantaggi al nemico. (ascolta).

Il podcast è disponibile su Adnkronos.com, YouTube, Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Podcast, Audible.