E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. La risposta russa ai caccia F16, concessi dalla coalizione occidentale a Kiev, ora dislocati in Romania, che i piloti ucraini utilizzeranno per difendere il loro territorio non è tardata ad arrivare: la carta che ora si gioca Mosca si chiama A-50 Mainstay D, nome in codice Nato del Beriev A-50, chiamato anche belva volante, aereo progettato ai tempi dall’Unione Sovietica, entrato in servizio nel 1984 e più volte riammodernato. Si tratta di un velivolo ibrido, militare e multiruolo. (ascolta)

