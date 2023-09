E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. Ha ripreso forza la controffensiva nella regione meridionale dell'Ucraina, secondo l'Institute for the Study of War filmati geolocalizzati testimoniano la presenza di veicoli corazzati di Kiev oltre la linea difensiva russa formata da fossati anticarro in una zona tra Robotyne e Verbove. (ascolta).

Il podcast è disponibile su Adnkronos.com, YouTube, Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Podcast, Audible.