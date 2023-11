E’ online il nuovo episodio di “Israele sotto attacco”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. I miliziani di Hamas volevano produrre armi biologiche, classificate come armi di distruzione di massa, e in particolare la tossina botulinica per provocare un'intossicazione collettiva in Israele. Lo sostengono le Forze di difesa israeliane rendendo noto il ritrovamento di un manuale di 26 pagine sequestrato ad alcuni dei terroristi. (ascolta)

