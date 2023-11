E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. Stanno per iniziare l'addestramento per volare sui cieli ucraini a bordo di uno dei caccia più versatili e moderni mai progettati dall'industria aeronautica occidentale, l'F16. Sono i piloti ucraini che si preparano così a difendere i cieli di Kiev, nel centro di addestramento presso l'86a base aerea di Fetesti in Romania, 130 chilometri a est di Bucarest inaugurato dal ministro della difesa rumeno, Angel Tîlvăr e dalla collega olandese, Kaisa Ollongren. L'Olanda assieme alla Danimarca è tra i paesi dell'Alleanza atlantica che hanno deciso di fornire all'Ucraina i caccia richiesti per mesi dal presidente Volodymyr Zelensky. (ascolta)

