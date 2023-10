Le ultime notizie sul conflitto in Israele

E’ online il nuovo episodio di “Israele sotto attacco”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. Situazione sempre più tesa in Medio Oriente, mentre l'esercito di Israele effettua il terzo blitz terrestre nella Striscia di Gaza in 24 ore, un razzo provoca 6 sei feriti a Taba, in Egitto. Intanto gli Usa hanno effettuato raid aerei nella Siria orientale.(ascolta).

