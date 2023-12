Le ultime notizie sul conflitto in Ucraina

E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. Si è concluso il viaggio negli Usa di Zelensky per sbloccare gli aiuti all'Ucraina. Esortando il Congresso americano ad approvare il pacchetto per Kiev Joe Biden ha dichiarato: "Non approvare i fondi sarebbe un grande regalo di Natale a Putin". (ascolta)

