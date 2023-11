Online nuova puntata podcast Adnkronos, Zelensky smentisce vertice esercito e invita Trump (Ascolta)

Le ultime notizie sul conflitto in Ucraina

E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. Tensioni a Kiev dopo le dichiarazioni del comandante delle forze armate ucraine Zaluzhny che ha parlato di 'guerra in stallo', la replica di Zelensky: "La gente è stanca del conflitto ma non c'è alcuna situazione di stallo". E poi l'invito all'ex presidente statunitense: "Se verrà mi serviranno 24 minuti per fargli capire qual è la reale situazione". (ascolta).

Il podcast è disponibile su Adnkronos.com, YouTube, Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Podcast, Audible.