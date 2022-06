ONLYOFFICE: uno strumento di collaborazione open source che semplifica lo smart working

Milano, 23 giugno 2022. La collaborazione all’interno di un team è la linfa necessaria per raggiungere gli obiettivi prefissati. I gruppi di lavoro, di ogni dimensione, possono produrre il risultato desiderato entro le scadenze stabilite solo collaborando, anche da remoto. Se si considera che con la pandemia l’esigenza dello smart working è aumentata, è facile comprendere come – per garantire il lavoro in collaborazione - siano risultate essenziali le piattaforme open source sia per i professionisti che per le aziende.

Secondo Galina Godukhina, responsabile delle vendite di ONLYOFFICE – un progetto open-source il cui focus è l’elaborazione avanzata e sicura dei documenti – “l’avvento delle suite per la produttività in ufficio ha davvero trasformato il terreno delle comunicazioni aziendali nell’ultimo decennio. Oltre a semplificare le connessioni tra i membri del team, ha fatto risparmiare tempo e risorse a molti in tutto il mondo. Oggi le nostre interazioni sono molto più fluide, sicure e veloci. Gli editor online collaborativi sono un must in ambiti come la finanza, l’istruzione, la ricerca, i servizi di traduzione, la pubblica amministrazione, il settore immobiliare etc; inoltre, possono essere facilmente integrati in qualsiasi soluzione, che si tratti di una piattaforma di e-learning, di un sistema di gestione dei contenuti o di uno storage di file sync&share.”

L’utilizzo di queste piattaforme, che riescono a distribuire uno spazio di lavoro virtuale all’interno del server o nel cloud desiderati, facilita lo smart working sotto diversi punti di vista. Per esempio, ONLYOFFICE offre agli utenti i migliori editor online per garantire una formattazione del testo della massima qualità e consente di implementare facilmente funzioni aggiuntive mediante i plugin. La perfetta collaborazione è garantita dalla modalità co-editing in tempo reale e dalle altre funzioni quali il blocco dei paragrafi, i commenti, la possibilità di tracciare le modifiche, utilizzare la chat integrata, confrontare i documenti e la cronologia delle versioni.

Particolare importanza è data anche alla sicurezza: le autorizzazioni per i documenti permettono di impostare facilmente i livelli di accesso. Offrono poi una sicurezza dei dati conforme al GDPR per garantire la protezione degli stessi su tutti i fronti. Non da ultimo, ONLYOFFICE offre flessibilità e scalabilità per quelle aziende che vogliono un ufficio sicuro nel cloud – che si tratti di una piccola azienda, di una grande società o anche solo di uno spazio di lavoro domestico.

Email di contatto: https://www.onlyoffice.com/it/

Fonte: https://www.onlyoffice.com/it/