Onoranze funebri Duranti Luigi: “Rispettiamo con cura le volontà dei defunti, anche in base al testamento che ci affidano”

Serietà, discrezione e sensibilità caratterizzano i servizi dell’agenzia di onoranze funebri di Matteo Bedetti e Luigi Duranti che opera a Urbino e provincia.

Urbino, 12/12/2022 - Tutti hanno il diritto di esprimere le proprie ultime volontà redigendo un testamento, affidandone la scrittura ad un notaio o scrivendolo di proprio pugno, nel rispetto della famiglia e dei propri valori. Tra le indicazioni espresse ancora in vita ci sono sempre più anche la tipologia e le modalità di esequie funebri che si desidera ricevere. In alcuni casi può essere consegnato anche ad un’agenzia di onoranze funebri di fiducia.

“Noi svolgiamo da diverso tempo questo servizio - spiegano Luigi Duranti e Matteo Bedetti, titolari dell’agenzia Duranti Luigi a Urbino - Nel testamento ci viene indicato come organizzare il funerale, spesso con dettagli precisi. Al momento della scomparsa di questa persona, apriamo il testamento insieme ai familiari e il nostro compito è rispettare le volontà del defunto. Può capitare che venga chiesto un funerale semplice, officiato direttamente all’interno del cimitero oppure preferiscono essere cremati. Sappiamo che si è affidano a noi e ci teniamo ad assecondare correttamente ogni desiderio”.

L’agenzia di onoranze funebri Duranti Luigi Srl offre i suoi servizi ad Urbino dal 2007. I suoi punti di forza sono la discrezione del personale, il rispetto delle volontà del defunto e dei familiari in ogni fase, oltre all'utilizzo di mezzi di trasporto funebre all'avanguardia. “L’attività funebre è una professione che richiede serietà, discrezione e sensibilità - sottolineano Luigi Duranti e Matteo Bedetti - la storia e l’archeologia dimostrano come i riti funebri siano celebrati da sempre presso tutti i popoli secondo modalità, usi e costumi diversi, ma ognuno con la sua rilevanza intima per le famiglie e la comunità. Sappiamo quanto sia importante stare un passo indietro, pur ponendo nella dovuta considerazione il cliente e le sue necessità, non facendo mancare calore umano e professionalità”.

Tra le modalità di riti funebri scelti in Italia, negli ultimi anni è particolarmente aumentata la cremazione dei corpi, un dato che si riscontra anche nella città di Urbino. “In percentuale oggi è il 40% dei riti funebri che facciamo - sottolineano Matteo Bedetti e Luigi Duranti - Molti richiedono anche la dispersione delle ceneri, specialmente in mare e qualcuno anche in montagna, seguendo tutte le indicazioni previste dall’attuale ordinamento. L’urna cineraria si può trasportare in autonomia, mentre in alcuni casi ce ne occupiamo direttamente noi, secondo le volontà del defunto o dei familiari. La pratica della cremazione deve essere sempre eseguita da una impresa specializzata, che possa provvedere a tutte le documentazioni richieste per legge”.

L’agenzia di pompe funebri Duranti Luigi Srl è leader da anni nel settore dei servizi funebri. Operano con la massima discrezione nelle località di Urbino, Fermignano, Gallo di Petriano in provincia di Pesaro-Urbino. Tra gli ultimi servizi eseguiti dall’agenzia da segnalare la realizzazione su misura della cassa per la deposizione delle spoglie del duca Federico da Montefeltro, tornano a Urbino dopo 22 anni quando furono prelevate dal suo sarcofago da parte dei ricercatori del Dipartimento di Paleontologia dell’Università di Pisa per motivi di studio. “Abbiamo realizzato una piccola bara di rovere. Sul fianco stata apposta una targa metallica con una iscrizione latina dettata dal prof. Luigi Bravi che si è occupato degli studi. È stato un onore per la nostra agenzia essere stati scelti per questo servizio. Federico da Montefeltro è il simbolo della città di Urbino ed ora riposa di nuovo tra le sue mura”, concludono Matteo Bedetti e Luigi Duranti.

