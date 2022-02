Onoranze funebri Lupinacci: da oltre due secoli discrezione e professionalità nella cura dei defunti

Punto di riferimento per il territorio cosentino, ma non solo, l’agenzia gestita dalla famiglia Lanzillotta offre servizi funebri completi e realizza lapidi e monumenti in marmo.

Cosenza, 16 febbraio 2022. Una tradizione di oltre due secoli, tramandata di generazione in generazione, nella cura e attenzione verso i defunti. Le Onoranze Funebri Lupinacci, nel centro di Cosenza, sono state nel tempo punto di riferimento dei nobili della città e ora lo sono per tutti coloro che si trovano ad affrontare un lutto. “I documenti più datati che abbiamo trovato – spiegano Luca e Salvatore Lanzillotta che gestiscono l’impresa insieme al padre Mario – risalgono a fine ‘800 ma negli anni precedenti non si usava mettere per scritto quindi le origini sono certamente più antiche. Un mondo completamente diverso dove tutto veniva eseguito a mano, senza troppe attrezzature e dove il ruolo delle donne era fondamentale nella cura dei defunti. Anche nostro papà, titolare dell’impresa da più di 50 anni, racconta delle trasformazioni del settore. Ma, nonostante i cambiamenti, da sempre ciò che ci contraddistingue sono la discrezione, la sensibilità e il rispetto del dolore di chi ha perso una persona cara”.

Tradizione e modernità, dunque, convivono alle Onoranze Funebri Lupinacci, che sono dotate di attrezzature e auto funebri di ultima generazione e di macchinari digitali per creare e stampare i ricordini e i manifesti. L’agenzia fornisce servizi funebri completi, a partire dal disbrigo di tutte le pratiche necessarie, al trasporto (anche all’estero) agli arredi funebri. Si occupa, inoltre, dello svolgimento di pratiche di tumulazione, di traslazione, di esumazione, di estumulazione, di cremazione.

“Realizziamo – continuano Luca e Salvatore – anche lapidi di marmo e monumenti funebri, lapidi incise, lapidi decorate con immagini. Siamo l’unica impresa funebre a Cosenza che si occupa anche di questo aspetto e per questo numerose agenzie del territorio si rivolgono a noi”.

Per tutte le informazioni si può consultare il sito https://www.onoranzefunebrilupinaccisrl.it/

