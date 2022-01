Onoranze Funebri Vallone: umanità e professionalità nel momento più difficile della vita

Presso le Onoranze Funebri Vallone di Benevento è possibile salutare al meglio il proprio caro estinto, grazie alla professionalità, discrezione e umanità messe in campo dalla contitolare Raffaella Vallone e dal suo staff, sempre attento a ogni minimo dettaglio per lasciare ai famigliari la possibilità di elaborare il lutto senza ulteriori pensieri

Benevento, 28 gennaio 2022.Da due generazioni le Onoranze Funebri Vallone sono a Benevento un punto di riferimento per tutte le famiglie colpite dall’evento luttuoso, che si trovano a doversi occupare di numerosi aspetti pratici e burocratici senza poter elaborare liberamente il proprio lutto. Lo sa bene Raffaella Vallone, contitolare delle Onoranze Funebri Vallone, che da sempre si occupa di assistere i suoi clienti nell’organizzazione del rito funebre e nel disbrigo di tutte le pratiche, sollevando i familiari da ogni pensiero.

“Nel momento più difficile che tutti noi ci troviamo necessariamente a vivere, è bene poter contare sul supporto di un esperto del settore, che con discrezione e professionalità possa garantire il corretto svolgimento del funerale. Per questo motivo ci siamo specializzati nell’organizzazione pratica e nel disbrigo di tutte le pratiche burocratiche del caso, lasciando a voi la possibilità di elaborare liberamente il lutto in assoluta tranquillità”.

Così Raffaella Vallone, contitolare delle Onoranze Funebri Vallone, che da sempre sottolinea l’importanza della discrezione e umanità al fine di offrire il giusto sostegno e la giusta vicinanza.

“Si parla sempre di professionalità e competenza – continua la contitolare Vallone – ma è la discrezione che fa la differenza. È vero noi siamo chiamati ad assistere la famiglia in un momento tanto difficile come quello legato alla perdita di una persona cara, ma è fondamentale farlo con discrezione, senza essere invadenti né urtare l’altrui sensibilità. Questo ci differenzia da sempre, così come l’umanità che mettiamo in ogni nostro contatto con i clienti, perché comprendiamo bene il particolare momento che stanno vivendo”.

Le Onoranze Funebri Vallone si occupano di organizzare il rito funebre sotto ogni punto di vista, dal trasporto della salma alla sua sepoltura, passando per l’allestimento della camera ardente e il disbrigo di tutte le pratiche burocratiche del caso. In più si è specializzata nella tanatoprassi, ovvero nel trattamento estetico della salma prima delle esequie.

“La nostra agenzia funebre è sempre aperta per ogni necessità – conclude la contitolare Raffaella Vallone. Affidatevi a noi per ogni necessità: sapremo trovare la soluzione più idonea che possa favorire il giusto saluto al vostro caro estinto”.

CONTATTI: https://www.onoranzefunebrivallone.it/