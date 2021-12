L'Onu ha chiesto ai paesi membri di contribuire per il 2022 con 41 mld di dollari per affrontare le crisi umanitarie. Si tratta di un record, +17% rispetto ai 35 mld di dollari chiesto per quest'anno. Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite che coordina gli affari umanitari sono 274.000.000 le persone in stato di emergenza.