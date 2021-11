Onu, Gozi a New York vede presidente Assemblea generale

Il segretario generale del Partito democratico europeo ed eurodeputato di Renew Europe, Sandro Gozi, è stato ricevuto dal presidente dell'Assemblea generale dell'Onu, Abdulla Shahid, presso la sede delle Nazioni Unite a New York. Nel corso dell'incontro, Gozi e Shahid hanno discusso di politica generale e del ruolo del Parlamento europeo nel sostegno al multilateralismo, nonché dell'obiettivo di costruire un ponte tra la presidenza dell'Assemblea generale e il Parlamento europeo sulle tematiche di interesse comune, in particolare sulle questioni climatiche e quelle di genere. Inoltre, è stata esplorata l'ipotesi di una possibile visita della Presidenza dell'Assemblea generale dell'Onu al Parlamento europeo.

"Insieme Onu e Ue devono promuovere un’agenda di giustizia globale e impegnarsi per le nuove generazioni, aumentando gli sforzi per la parità di genere e la transizione ecologica. Renew Europe e il Partito democratico europeo sostengono con forza l’impegno del presidente Abdulla Shahid in questa direzione", ha affermato Gozi.