Opel Astra con sistema Intelli-Air: stop alle allergie

Nuova Opel Astra è dotata dell’innovativo sistema di purificazione dell’aria denominato Intelli-Air. Disponibile sull’intera gamma, questa moderna tecnologia è di serie sulla nuova variante elettrificata GSe.

Un clima piacevole all’interno dell’abitacolo che contribuisce al benessere del conducente e passeggeri, per prevenire il prurito agli occhi e al naso, il sistema Intelli-Air con Clean Cabin di cui è dotata la nuova Opel Astra, depura l’aria interna.

L’utilizzo di un filtro antiparticolato e di filtri aria, unitamente alla presenza di un avanzato sistema di monitoraggio che controlla continuamente lo stato dell’abitacolo, aumenta il benessere di borso, il ricambio automatico avviene quando l’aria interna diventa viziata.

La qualità dell’aria interna viene controllata dalla posizione delle bocchette di ricircolo, quando la qualità dell’aria esterna è “cattiva” il sensore AQS chiude automaticamente la bocchetta in modo da non fare entrare agenti inquinanti nell’abitacolo.

Se invece occorre cambiare l’aria all’interno dell’abitacolo, per esempio in caso di fumo o polvere presente sui vestiti, la bocchetta si apre per favorire l’immissione di aria fresca.

Il sistema Intelli-Air della nuova Opel Astra comunica con i passeggeri

Tramite il grande schermo touch a colori del sistema di infotainment, viene mostrate attraverso emoji, il livello della qualità dell’aria, il colore delle emoji cambia a seconda del livello, quello standard è monitorato da un sensore di PM 2.5 in grado di rilevare la presenza di particolato fino a 2.5 micrometri.

È importante procedere alla sostituzione del filtro aria ogni 12 mesi per essere certi di avere un’aria pulita nell’abitacolo tutto l’anno.