Opel Rocks e-XTREME: esemplare unico

Opel Rocks e-XTREME è un esemplare unico.

La giuria di #OpelDesignHack ha scelto qualche mese fa il concept disegnato da Lukas Wenzhofer, così gli ingegneri del Marchio del Fulmine hanno deciso di dare un seguito a questo contest intitolato “Voi la progettate, noi la costruiamo”, trasformando un progetto in realtà: la nuova Opel Rocks e-XTREME ha dell’incredibile.

Nasce sulla base della Rocks Electric, ma ne eleva la grinta e le potenzialità, un quadriclo completamente elettrico guidabile dai 15 anni in poi, privo di emissioni a livello locale e dotato di un look decisamente accattivante.

L’obiettivo degli ingegneri di casa Opel è stato quello di trasformare un veicolo estremo e virtuale, in un esemplare adatto ad affrontare ogni tipologia di terreno e dal design sorprendente.

Diversi componenti della Opel Rocks e-XTREME sono realizzati con stampa 3D

Uno stile che non passa inosservato, ruote sporgenti, doppi quadrilateri anteriori e un rollbar giallo brillante, i gruppi ottici sono a LED, il logo Opel è messo in evidenza in turchese, per limitare il peso diversi componenti sono realizzati con materiale leggero, il maxi alettone posteriore è in fibra di carbonio e appartiene a una Opel Vectra GTS V8.

Rebecca Reinermann, Vice President Marketing Opel/Vauxhall, ha commentato: "Con #OpelDesignHack abbiamo intrapreso un nuovo percorso di interazione e comunicazione. Opel ha aperto le porte solitamente chiuse dell'industria e ha permesso alla comunità Opel di partecipare alla costruzione di una concept car in modo trasparente e accessibile. Il risultato è la Opel Rocks e-XTREME, una versione unica e originale della nostra Opel Rocks Electric, nata da una sfida di design e accompagnata da un “Making-of-insights” per tutti. Una collaborazione di grande successo".