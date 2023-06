﻿Opel: tre anteprime mondiali allo IAA Mobilty 2023 di Monaco

Opel presenterà tre anteprime mondiali in occasione dello IAA Mobility 2023 di Monaco.

Dal 5 al 10 settembre 2023, Opel in anteprima assoluta lancerà tre nuovi modelli completamente elettrificati, dimostrando come la futura generazione dei suoi veicoli sarà sostenibile ed emozionante.

Un marchio ricco di tradizioni, interessati e curiosi potranno ammirare da vicino la nuova Astra Sports Tourer Electric ma anche la Corsa Electric, quest’ultima resa ancora più efficiente dalla presenza di un’unità elettrica da 156 cavalli che le consente di percorrere fino a 400 km con un pieno di energia.

La terza anteprima mondiale che Opel presenterà allo IAA Mobility resta una sorpresa.

Il marchio del fulmine si prepara così a compiere un altro grande passo, dopo l’intera rivisitazione della sua gamma, dopo il lancio del nuovo Opel Vizor e del Black Pannel, lo switch definitivo da endotermico a elettrico avverrà a partire dal 2028, quando Opel commercializzerà in Europa solo veicoli elettrici.

Florian Huettl, CEO Opel ha dichiarato: “La maggior parte dei nostri modelli già oggi è elettrificata. Allo stesso tempo, con le nostre vetture plug-in hybrid del nuovo marchio Opel GSe, stiamo dimostrando come il piacere di guida altamente dinamico possa andare di pari passo con la responsabilità. Tutto questo è solo l’inizio del nostro percorso per diventare un marchio completamente elettrico in Europa a partire dal 2028. Allo IAA Mobility di Monaco indicheremo quale sarà il futuro di Opel e, soprattutto, mostreremo come il marchio stia rendendo la mobilità elettrica una realtà tangibile per tutti e ancora più adatta all’uso quotidiano”.

La nuova Opel Astra in versione Sports Tourer e con alimentazione full electric, rappresenterà per la prima volta nella storia del marchio automobilistico tedesco, il debutto in un segmento di mercato particolarmente affollato, di una station che ha un cuore completamente elettrico ma che allo stesso tempo non rinuncia a regalare emozioni grazie a un piacere di guida che parte dalla storica sigla GSe e che oggi, contraddistingue, una gamma a basse e zero emissioni.